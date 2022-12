Gwyneth Paltrow: S svojimi bivšimi sem prijateljica

Igralka Gwyneth Paltrow je pred kratkim na svojem Instagramu oboževalce spodbudila, naj ji zastavijo čim več vprašanj, ona pa bo na vse odgovorila iskreno. Med njenimi sledilci so bili tudi takšni, ki jih je zanimalo, kakšen odnos ima zvezdnica do svojih nekdanjih partnerjev. 50-letnica je odgovorila, da je s svojimi bivšimi prijateljica in v dobrem odnosu, saj verjame v zavestno ločitev.

Gwyneth Paltrow je ena izmed tistih zvezdnic, ki iskreno spregovori o vsem, kar jo oboževalci vprašajo. Nedavno je tako na svojem Instagramu sledilce spodbudila, da jo vprašajo vse, kar jih zanima, odgovore pa je objavila na svojem storyju.

icon-expand Gwyneth Paltrow je ena izmed tistih zvezdnic, ki iskreno spregovori o vsem, kar jo oboževalci vprašajo. FOTO: Profimedia

Eno od vprašanj se je nanašalo tudi na njen odnos z nekdanjimi partnerji. "S svojimi bivšimi sem v precej dobrih odnosih. Smo prijatelji. Resnično verjamem v zavestno ločitev," je odgovorila igralka in dodala, da ko z nekom preživiš določen čas v življenju, se to spremeni v prijateljstvo. "Ne želim imeti slabih odnosov z nikomer," je še zatrdila. Med njene nekdanje partnerje sodita tako pevec skupine Coldplay Chris Martin, s katerim ima 18-letno Apple Blythe in 16-letnega Mosesa, kot tudi igralec Brad Pitt.

50-letnica že več časa verjame v zavestno ločitev, izraz pa je prvič uporabila ob ločitvi od Martina. "To pomeni razhod z minimalno zajedljivostjo," je povedala o besedni zvezi, ki ji jo je predstavil filozof dr. Habib Sadeghi, v enem od intervjujev leta 2015. Leta kasneje je razložila, da izraz označuje način, kako se izogniti bolečini ob ločitvi. "Tako se premaknemo neposredno do točke, ko smo prijatelji in se spomnimo, kaj imamo radi drug pri drugem in to nenehno priznavamo," je še dodala.

Zvezdnica je priznala tudi, da se je zaradi omenjenih besed večkrat spopadla z burnimi odzivi, čeprav se ji zdi to čudovit koncept. "Smo družina, to je to," je povedala. "Lahko se pretvarjamo, da nismo, in se sovražimo ali pa poskušamo to razumeti," je še dodala. "Ne glede na to, ali se ločiš od sodelavca, zakonskega partnerja, fanta, resnično verjamem, da če si investiral v nekoga, si s tem dovolimo, da ga prebolimo," je še povedala igralka in dodala, da čeprav je včasih težko, se tako lahko ponovno povežeš z vrednostjo, ki jo je ta oseba prinesla v tvoje življenje.

icon-expand Gwyneth Paltrow je zdaj poročena z 51-letnim Bradom Falchukom. FOTO: Profimedia