Gwyneth Paltrow se je za čestitke zahvalila s fotografijo, na kateri je gola

"Danes sem v rojstnem oblačilu, " je med drugim zapisala pod objavo, na kateri pozira v naravi, pod drevesom, svoje intimne dele pa je seveda uspešno zakrila. Pod razgaljeno fotografijo se je sledilcem zahvalila za vse lepe želje in čestitke ter jim razkrila, da se ima za svoj videz zahvaliti tudi "neverjetnemu" maslu za telo svoje blagovne znamke Goop. Nedvomno lahko rečemo, da je njena poteza tudi malo marketinške narave, saj je zagotovo vedela, da bo s takšno fotografijo pritegnila veliko pozornosti.

Gwyneth Paltrow je svoj 48. rojstni dan obeležila na precej drzen način. Na Instagramu, kjer ima 7,4 milijona sledilcev, je objavila svojo fotografijo, na kateri je odvrgla vsa oblačila in tako dokazala, da se ne sramuje svojih let.

Na njeno objavo se je odzvala tudi njena 16-letna hčerka Apple, ki je pod komentar zapisala zgolj "MAMA!". Kot kaže, ni bila preveč navdušena nad maminim dejanjem, zaradi katerega jo je malo spravila v zadrego. Za rojstni dan so slavni igralki med drugim čestitale tudi Katy Perry, Naomi Campbell, Vanesa Hudgens in Courteney Cox, ki je v komentar zapisala:"Vse najboljše! Kako si lepa in navdihuješ nas na toliko različnih načinov."

Na igralkin osebni praznik ni pozabil niti njen mož Brad Falchuk, ki je zapisal: "Danes je tale frajerka dopolnila 48 let. Iz nič ustvari pico, nikoli ne zamudi koktajl ure, vedno je videti nadležno dobro, nikoli ne zamudi priložnosti, da bedneža postavi na svoje mesto. Zaradi nje se prijatelji počutijo kot družina in družina kot prijatelji. Zaupajte mi, najboljša je. Vse najboljše, lepotica. Rad te imam," je zapisal ter zraven sledilce še pozval, naj gredo na volitve.