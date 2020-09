Gwyneth Paltrow se z bivšim zdaj bolje razume kot v času zakona

Paltrow je o starševstvu in odnosu s Chrisom spregovorila v spletni pogovrni oddaji igralske kolegice Drew Barrymore. "Na nek način, je najin odnos s Chrisom zdaj veliko boljši kot je bil takrat, ko sva bila poročena, zato mislim, da je deljeno starševstvo lahko tudu uspešno," je povedala 47-letnica.

Pomoč pri usklajevanju obvez in starševstva je Gwyneth poiskala tudi pri psihologu, ki ji je pomagal bolje razumeti odnose. "Razumeti moramo, da vsak odnos pomeni 50 odstotkov od vsega osebe. Vsak prispeva polovico. Ne glede na to, kaj sami mislimo ali kako sami vidimo partnerja. Če si dovolj pogumen, da odgovarjaš za svojo polovico in si dovolj pogumen, da se soočiš s svojo navlako, svojimi travami, lahko uspeš in se iz tega nekaj naučiš, se celo pozdraviš."

Poudarila je, da si ni želela, da bi ločitev preveč vplivala na njuna otroka in da bi zato imela travme. "S Chrisom sva si prizadevala, da so otroci vedno na prvem mestu. Kar pa je, iskreno, včasih res težko, saj včasih pač nočeš biti v družbi človeka, s katerim si se ločil. Trudiva se, da imamo kdaj skupaj kosilo, večerjo in da se posvečava temu novemu odnosu, ki ga imava."

Dodala je, da ljudje napačno menijo, da če se enkrat ločiš, tega človeka ne moreš več imeti rad. Pravi, da se odnos spremeni, a da neka čustva zagotovo ostanejo.