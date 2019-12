Gwyneth Paltrow si je za božič privoščila vibrator

Pred nami so božični prazniki, ki poskrbijo tudi za obdarovanje najbližjih. Na darila pa je mislila tudi hollywoodska zvezdnica Gwyneth Paltrow, ki je malo pred prazniki posnela zelo zanimivo reklamo, v kateri promovira vibrator, ki ga je v prodajo ponudilo njeno podjetje (njeno podjetje je prodajalo tudi vaginalna jajčka, s katerimi si je zvezdnica 'prislužila' tožbo na sodišču).

Tako v reklami igralka in podjetnica posluša glasbo, si privošči dva martinija ter si podari vibrator: "Prazniki so tu. Ker se nikoli ne izkažejo tako, kakor si predstavljate, uživajte v pripravah," govori v ozadju pripovedovalec: "Najprej si prižgite glasbo, tako nastavite razpoloženje. O ja. Vse naredite v počasnem gibanju. Naj ta občutek traja ..." Kamera tako ves čas spremlja zvezdnico, tudi ko stopi do daril: "Naredite nekaj tudi za bližnje, toda ne pozabite na številko ena," se znova oglasi moški glas, takrat Gwyneth seže v darilno vrečko, v kateri je bil skrit vibrator.