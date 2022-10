Gwyneth Paltrow: Sin ne upošteva mojih nasvetov o dobrem počutju

Igralka Gwyneth Paltrow je znana po tem, da zelo skrbi za svoje telo in dobro počutje. Prav zato je pred leti ustanovila svojo blagovno znamko in svoje podjetje, ki se ukvarja predvsem z nasveti za boljše življenje. Kljub temu, da igralka veliko telovadi in skrbi za prehrano, pa ji vsi družinski člani pri tem ne sledijo. Največkrat se ji upre najstniški sin Moses.

Priljubljena igralka in pevka Gwyneth Paltrow se je kljub uspešni igralski karieri odločila, da se bo preizkusila tudi v podjetništvu. Leta 2008 je ustanovila svoje podjetje Goop, ki izdeluje izdelke za boljše počutje, nudi pa tudi nasvete o zdravi prehrani in gibanju.

Kljub temu, da bi prav pri svoji mami lahko dobil največ koristnih nasvetov o zdravem življenjskem slogu, pa se igralkin 16-letni sin Moses temu upira. "Težko ga prepričam, da so določeni vitamini in minerali nujno potrebni za njegovo zdravje" je za E!News povedala Gwyneth. "Vem, da je najstnik in da mu moram dati možnost svobodne odločitve, a želim mu le svetovati," je dodala. Paltrowova je še priznala, da čeprav njenih nasvetov o prehrani in dodatkih ne sprejema rad, pa se toliko raje ukvarja s športom. "Rad gre z mano na sprehod, še raje pa poleg mene rolka," je razkrila zvezdnica in dodala, da se ji to zdi zelo zabavno.

icon-expand Gwyneth s sinom in hčerko FOTO: Profimedia

Moses je sicer ponosen na svojo mamo in njeno podjetniško pot. Lani je igralka v oddaji The Ellen DeGeneres Show razkrila, da je bilo njenemu sinu sprva nerodno, ko je izvedel, da na svoji spletni strani prodaja spolne igračke. "Nato je spoznal, da je to pravzaprav super, in mi dejal, da je vesel, da ustvarjam in prodajam nekaj, kar ljudem ni nerodno kupiti," je povedala zvezdnica filma Iron Man.

icon-expand Gwyneth Paltrow in hči Apple FOTO: Profimedia