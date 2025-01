Gwyneth Paltrow svoj dom prodala za 21 milijonov evrov

Igralka Gwyneth Paltrow je po poročanju tujih medijev prodala svojo losangeleško domovanje. 743 kvadratnih metrov velika hiša, ki stoji v soseski Brentwood, v požarih ni bila ogrožena in tako posledično nepoškodovana, zato je zanjo iztržila visokih 21 milijonov evrov. To je sicer 7,6 milijonov evrov manj od prvotne cene, ki jo je postavila.

Kljub temu je igralka s prodajo 'zaslužila'. Domovanje je namreč leta 2012 kupila s takratnim soprogom, frontmanom skupine Coldplay Chrisom Martinom, s katerim sta odštela 'le' 9,5 milijonov evrov. Hiša ponuja razkošno kuhinjo, telovadnico, pisarno, sobo za igre in zasebni kino ter kar 11 kopalnic in šest spalnic. Poleg tega ob glavni hiši stoji še manjša hiša za goste.

Zvezdnica se je za prodajo doma odločila po tem, ko sta oba njena otroka dopolnila 18 let in se vpisala na fakulteto. Sedaj se bo posvetila dokončanju doma, ki ga deli s soprogom Bradom Falchukom, ki se nahaja v kalifornijskem mestecu Montecito. V preteklem letu je svojim sledilcem na Instagramu priznala, da je ob novem poglavju brez otrok čutila globoko žalost, hkrati pa zanimanje za to, kako bo njena jutranja rutina videti sedaj, ko po hiši ne bosta tekla dva otroka.