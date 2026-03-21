Gwyneth Paltrow ujeta v obleki: Celo noč ni mogla na stranišče

Gwyneth Paltrow se je za lepoto resnično pripravljena žrtvovati. Igralka je v videoposnetku, v katerem je svojim oboževalcem ponudila vpogled v zakulisje oskarjev, razkrila, da so morali obleko, ki jo je nosila na podelitvi prestižnih nagrad, nanjo zašiti. "Ves čas, ko bom tam, ne bom mogla lulati," je med pripravami na podelitev dejala zvezdnica.

S svojo elegantno obleko z razporki po celotni dolžini je 53-letnica prejšnji teden požela ogromno pozornosti. Paltrow si tokrat s svojo vlogo v uspešnici Veličastni Marty ni prislužila nominacije, je pa na podelitev prišla z igralsko zasedbo, ki je prejela kar devet nominacij. Domov so odšli izjemno poraženi, saj jim niti v eni od kategorij ni uspelo premagati konkurence. Film, ki ga je režiral Josh Safdie in v katerem je v glavni vlogi blestel Timothée Chalamet, je namreč ogromno pozornosti požel na drugih velikih nagradah, Chalamet pa je zanj dobil tako zlati globus kot tudi nagrado po izboru kritikov (Critics Choice Awards).

Športni humoristično-dramski film spremlja Martyja Mauserja (Chalameta), prodajalca čevljev, ki je obseden s tem, da bi postal najboljši igralec namiznega tenisa na svetu v New Yorku v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Paltrow pa upodablja Kay Stone, poročeno igralko, ki se romantično zaplete z glavnim likom.

Zvezdnica je v preteklosti priznala, da se je zaradi velike starostne razlike, od Chalameta je namreč starejša več kot 20 let, sprva počutila neprijetno ob snemanju eksplicitnih prizorov, a je zatrdila, da se je na koncu počutila udobno in da je bilo vse v redu.