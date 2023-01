Gwyneth Paltrow v novo leto skočila v kopalkah

Igralka Gwyneth Paltrow je novo leto pričakala v družbi družinskih članov, vsi skupaj pa so se odpravili na tropski otrok in silvestrovali kar v kopalkah. 50-letni igralki sta se pridružila tudi njena otroka, 18-letna Apple in 16-letni sin Moses, s seboj pa so vzeli še zvezdničino mamo, prav tako igralko, Blythe Danner.

Gwyneth Paltrow je ena tistih, ki so se za skok v leto 2023 odločili odpotovati v tropske kraje. Igralka je skupaj s svojima otrokoma in mamo zadnji dan leta preživela na plaži ob morju, utrinke pa delila tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram. Kje natančno so praznovali, ni razkrila. icon-expand Gwyneth Paltrow v novo leto stopila v družbi najdražjih. FOTO: Instagram "Leto 2022 smo zaključili z veliko ljubezni in nekaj morja," je pripisala ob treh fotografijah, na katerih sta tudi Apple in Moses, pridružila pa se jim je še 79-letna Blythe. Zvezdnica je pred tedni z možem Bradom Falchukom odpotovala v Pariz, pozneje pa delila nekaj fotografij, na katerih je pokazala najljubše trenutke iz francoske prestolnice. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Mesto ljubezni s saj veste, kom," je pripisala ob desetih fotografijah, med katerimi je tudi njun portret na stopnicah znane blagovnice in fotografija 51-letnika v prestižni restavraciji, kjer sta kosila. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dannerjeva je pred kratkim v javnosti prvič spregovorila o tem, da je zbolela za rakom, ki ga je imel tudi njen pokojni mož Bruce Paltrow, ki je leta 2002 izgubil bitko z boleznijo. 79-letna igralka, ki je najbolj znana po vlogah v seriji Will in Grace in Njeni tastari, je sporočila, da je bolezen pri njej trenutno v mirovanju, v preteklosti pa je prestala dva operativna posega in poiskala zdravljenje z alternativno medicino. PREBERI ŠE Igralka Blythe Danner zbolela za enako vrsto raka, zaradi katere je umrl njen mož "Moja mati je ena najbolj močnih ljudi, kar jih poznam," je pred mesecem za revijo People povedala 50-letna igralka in podjetnica ter dodala: "Če bom kdaj šla skozi vse to, kar prestaja ona, si želim, da bi bila tudi jaz takšna."