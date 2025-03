Gwyneth Paltrow voščila nekdanjemu Chrisu Martinu: Dal si mi čudovite otroke

Gwyneth Paltrow je nekdanjemu soprogu Chrisu Martinu ob rojstnem dnevu voščila z iskrenim voščilom. Frontman skupine Coldplay je 2. marca dopolnil 48 let, igralka pa mu je ob posebni priložnosti namenila Instagram objavo. Na prvi fotografiji pevec sedi poleg 20-letne hčerke nekdanjega para Apple , na drugi fotografiji pa s sinom Mosesom igrata klavir.

"Vse najboljše moškemu, ki mi je dal ta čudovita človeška bitja," je Paltrow pripisala posnetkom in dodala: "Mi te imamo radi Chris." Zvezdnika sta se prvič srečala leta 2002, ko sta se družila v zakulisju koncerta skupine Coldplay, in bila poročena več kot desetletje, preden sta leta 2014 oznanila, da se razhajata.

Oba sta že dlje časa v drugih razmerjih – Paltrow je od leta 2018 poročena s pisateljem in producentom Bradom Falchukom, Martin pa se od leta 2017 dobiva z Dakoto Johnson – vendar sta ostala tesna prijatelja in uspešno sovzgajata otroka po njunem razhodu.

Večkrat sta spregovorila tudi o njunem odnosu, ki se je skozi leta spremenil, Paltrow je leta 2019 dejala, da se zdaj veliko bolje razumeta. "Družinsko strukturo je mogoče preoblikovati in ločitev ni nujno uničujoča," je takrat povedala za Evening Standard in dodala: "Ni nujno, da je to konec vašega odnosa z nekom."