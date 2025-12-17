Gwyneth Paltrow z otrokoma na rdeči preprogi

Igralka Gwyneth Paltrow se je v New Yorku udeležila premiere filma Marty Supreme . Na rdeči preprogi sta ji družbo delala 19-letni sin Moses in 21-letna hčerka Apple , ki se sicer s slavno mamo le redko skupaj pojavljata v javnosti. Na dogodku je družina tudi zato požela precej pozornosti.

Gwyneth in Apple sta pred fotografi pozirali v ujemajočih se elegantnih črnih toaletah, medtem ko se je Moses odločil za nekoliko bolj sproščen videz in za premiero nadel siv suknjič, modro srajco in bele hlače, videz pa dopolnil s kravato. Apple si je za dogodek obleko izposodila kar iz mamine omare, kreacijo, pod katero se je podpisal Calvin Klein, je namreč igralka nosila davnega leta 1996 na podelitvi emmyjev.

Spomnimo, Gwyneth je svoja dva otroka povila v zakonu s Chrisom Martinom, frontmanom zasedbe Coldplay. Kljub temu da se njuna ljubezenska zgodba zaradi "nepremostljivih razlik" ni izšla, sta z oskarjem nagrajena igralka in glasbenik ostala v dobrih odnosih.