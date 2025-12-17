Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Gwyneth Paltrow z otrokoma na rdeči preprogi

New York, 17. 12. 2025 18.53 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Gwyneth Paltrow s hčerko Apple in sinom Mosesom.

Igralka Gwyneth Paltrow se je skupaj s hčerko in sinom, s katerima se sicer redko pojavi v javnosti, udeležila filmske premiere. 21-letna Apple si je za to priložnost obleko izposodila kar iz omare slavne mame, medtem ko se je 19-letni Moses odločil za bolj sproščen videz.

Igralka Gwyneth Paltrow se je v New Yorku udeležila premiere filma Marty Supreme. Na rdeči preprogi sta ji družbo delala 19-letni sin Moses in 21-letna hčerka Apple, ki se sicer s slavno mamo le redko skupaj pojavljata v javnosti. Na dogodku je družina tudi zato požela precej pozornosti.

Gwyneth Paltrow s hčerko Apple in sinom Mosesom.
Gwyneth Paltrow s hčerko Apple in sinom Mosesom.
FOTO: AP

Gwyneth in Apple sta pred fotografi pozirali v ujemajočih se elegantnih črnih toaletah, medtem ko se je Moses odločil za nekoliko bolj sproščen videz in za premiero nadel siv suknjič, modro srajco in bele hlače, videz pa dopolnil s kravato. Apple si je za dogodek obleko izposodila kar iz mamine omare, kreacijo, pod katero se je podpisal Calvin Klein, je namreč igralka nosila davnega leta 1996 na podelitvi emmyjev.

Spomnimo, Gwyneth je svoja dva otroka povila v zakonu s Chrisom Martinom, frontmanom zasedbe Coldplay. Kljub temu da se njuna ljubezenska zgodba zaradi "nepremostljivih razlik" ni izšla, sta z oskarjem nagrajena igralka in glasbenik ostala v dobrih odnosih.

Gwyneth Paltrow otroka Apple Martin sin hčerka

Tatovi iz doma košarkarice ukradli za 50 tisoč evrov torbic

SORODNI ČLANKI

Jennifer Aniston: Z Gwyneth Paltrow še vedno govoriva o Bradu Pittu

Astronomer po odmevni koncertni aferi za predstavnico najel Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow po več letih prekinila dieto: Zopet jem kruh in testenine

Sta Meghan Markle in Gwyneth Paltrow v sporu? Govoricam sta naredili konec

Gwyneth Paltrow je na snemanju koordinatorju za intimo rekla, naj se umakne

Gwyneth Paltrow bivšega Brada Pitta primerjala s princem Williamom

Gwyneth Paltrow je med požari v Los Angelesu uteho našla v alkoholu

Gwyneth Paltrow voščila nekdanjemu Chrisu Martinu: Dal si mi čudovite otroke

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
17. 12. 2025 20.01
A tamala malo škili ?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ta igra je najboljša
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Hči slavnega para je danes videti tako
Hči slavnega para je danes videti tako
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
So električni avti res nevarni za pešce?
So električni avti res nevarni za pešce?
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Poslovil se je neporažen
Poslovil se je neporažen
dominvrt
Portal
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420