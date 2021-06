Gwyneth Paltrow: Za vsak hčerkin rojstni dan si narediva nov pirsing

Gwyneth Paltrow je razširila svojo linijo produktov in oboževalce razveselila z novo znamko nakita G. Label, pri kateri ji je pomagala tudi 17-letna hčerka. "Apple je bila velika inspiracija za to kolekcijo in svetovala mi je pri končni podobi nakita. Nakit sem poimenovala po njej in njenih prijateljih in prepričana sem, da si bo uhane večkrat izposodila."