Gwyneth Paltrow zaradi materinstva žrtvovala svojo igralsko kariero

Med pogovorom za revijo People je podjetnica povedala, da ni bila v celotnem filmu že od rojstva svoje 19-letne hčerke. "No, to je nekako ironično, ker sem se resnično odmaknila od igranja, ko se je rodila Apple," je povedala in še dodala: "Nazadnje sem bila v vsakem prizoru filma, ko sem bila noseča z njo. Ko sem jo imela, se mi je vse zdelo na novo definirano. Takrat sem pomislila, ali si to želim toliko kot kariero. Vsekakor si tega nisem želela ... Nisem želela iti stran za več mesecev."

Pred kratkim je igralka spregovorila o čustvih, ki jo prevzemajo ob odhodu svojega sina, ki se bo kmalu selil iz hiše in odšel študirat. "Jeseni bodo fantje, ki jih imava z Bradom Falchukom, odšli na univerzo," je zvezdnica povedala o svojem sinu Mosesu in moževem sinu Brodyju. "Zanimivo bo videti, kako se spremeni jutranja rutina brez otrok v hiši. Na eni strani neverjetna žalost. Globok občutek bližajoče se žalosti," je igralka povedala o tem, kaj čuti ob odhodu otrok, in dodala: "Po drugi strani pa je vse točno tako, kot mora biti. Vaši otroci naj bi bili mladi odrasli, ki lahko dosežejo in se spopadejo z vsem, kar jim pride na pot, vzpostavijo povezave in so odporni. To je točno tisto, kar želite. In to pomeni, da je čas, da zapustijo hišo." 51-letnica je še dodala, da jo je materinstvo definiralo in izpopolnilo.