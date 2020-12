Gwyneth Paltrow: Zaradi Weinsteina sem izgubila veselje do igralskega poklica

Gwyneth Paltrow , ki se je skoraj popolnoma umaknila z velikih platen in svoje življenje posvetila lastni znamki, ki se ukvarja z zdravim načinom življenja, je obrazložila svojo odločitev. V radijskem intervjuju je povedala, da je z preusmeritvijo njene kariere povezan producent in medijski mogotec Harvey Weinstein, ki trenutno prestaja zaporno kazen zaradi nadlegovanja na desetine žensk.

Gwyneth se trenutno posveča svojemu podjetju in otrokoma.

''Takrat se tega nisem povsem zavedala, ampak občutila sem, da je sijaj mojega poklica zbledel, bila sem pod tako intenzivnim drobnogledom javnosti, nekaj časa sem bila oseba, ki je bila prisotna v vseh novicah,'' je povedala 48-letnica. Dodala je: ''Če vse to sešteješ in dodaš še dejstvo, da sem v času, ko sem sodelovala z filmskim podjetjem Miramax, imela resnično grobega šefa ... '' s tem pa namignila na Weinsteina, ki je veliko ime ameriške produkcijske scene zasnoval z bratom. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1979, njegova pot pa se je zaključila leta 2005, ko je zaživel neodvisni filmski studio The Weinstein Company.