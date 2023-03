Gwyneth Paltrow znova na sodišču zaradi smučarske nesreče leta 2016

Kot je navedeno v tožbi, je Sanderson med nesrečo utrpel trajno poškodbo možganov, štiri zlomljena rebra, trpel pa je tudi hude bolečine in izgubil voljo do življenja, čustvene bolečine in iznakaženost.

A dolžna mu ni ostala niti Paltrowova, ki je v tožbi, ki jo je sama vložila, navedla, da se je v resnici Sanderson zaletel vanjo in ji povzročil lažje bolečine, zaradi česar tistega dne ni mogla več smučati, a se ji je takrat tudi opravičil, je še dodala.

Sanderson pa je vztrajal in v prvotni tožbi iz leta 2019 trdil, da je igralkino dejanje enako nesreči s pobegom. "Paltrow se je pobrala, zavila mimo in smučala naprej, Sandersona pa pustila ležati v snegu začudenega in težje poškodovanega. Inštruktor smučanja, ki je učil igralko, a nesreče ni videl, je prismučal do poškodovanega Sandersona, ga pustil ležati v snegu in ga lažno obtožil, da je povzročil nesrečo," navaja v tožbi poškodovani zdravnik. Igralka mu nasprotuje z izjavo, da je bil njen inštruktor priča dogodku.