Gypsy Rose Blanchard in mož pozdravila novega člana družine

Gypsy Rose Blanchard in njen mož Ryan Anderson sta se razveselila družinskega člana – prisrčnega psa – in delila njegove fotografije s svojimi sledilci na družbenem omrežju. Poročila sta se leta 2022, zdaj pa sta se odločila posvojiti žival, da bosta imela nekaj, za kar bosta lahko skrbela. Ob tem so prišla na dan tudi ugibanja o otroku.

Kot kaže, je v zadnjem času življenje nekdanje zapornice Gypsy Rose Blanchard polno svežih začetkov. 32-letno Američanko so konec decembra lansko leto namreč izpustili iz zapora, kjer je odslužila sedem let zaradi vloge, ki jo je imela pri smrti svoje mame Clauddine "Dee Dee" Blanchard. Ta je od rojstva svoje hčere trdila, da ima Gypsy številne zdravstvene težave, zaradi katerih ne more skrbeti sama zase. To je povzročilo kopico diagnoz, pa tudi zdravstvenih posegov, a Gypsy naj v resnici ne bi bila bolna – Clauddine je lagala o vseh simptomih.

Po sojenju, javnih razpravah in odsluženi kazni v zaporu je 32-letnica na prostosti, sveže poročena z možem Ryanom Andersonom pa sta svetu zdaj pokazala še novega družinskega člana, ki sta ga sprejela pod streho – psa z imenom Pixie. "Želiva vam predstaviti nekoga zelo posebnega," je dejala nasmejana Gypsy v videoposnetku svojim sledilcem na Instagramu. "To je Pixie," je predstavila novega pasjega prijatelja. Psa je nato prebudila iz dremeža in pokazala njegov črno-bel kožušček. "Je osem tednov star mladiček pasme malshi," je nadaljevala Američanka in dodala: "Tako majhna je, pa jo že na polno razvajava."

Gypsy Rose Blanchard FOTO: Profimedia icon-expand