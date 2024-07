Gypsy Rose Blanchard je noseča: 'Želim biti vse, kar moja mama ni bila'

Gypsy Rose Blanchard pričakuje svojega prvega otroka s fantom Kenom Urkerjem. Razburljivo novico je delila v videoposnetku, ki ga je objavila na kanalu YouTube, kasneje pa je presenetila še svoje sledilce na družbenih omrežjih z objavo nosečniških fotografij."Vem, da govorice krožijo naokoli že kar nekaj časa in z veseljem sporočam, da sem noseča že 11 tednov," je dejala v videu. "S Kenom pričakujeva najinega prvega otroka januarja 2025," je nadaljevala in dodala: "To sploh ni bilo načrtovano, bilo je popolnoma nepričakovano, a sva oba zelo navdušena, da se podajava na to novo pot starševstva."