Gypsy Rose Blanchard je po izpustu iz zapora kontaktirala Joey King

Joey King pravi, da sta se z Gypsy Rose Blanchard nedavno lepo pogovorili. 24-letna igralka, ki si je prislužila emmyja za vlogo Blanchardove za antološko serijo o resničnih zločinih The Act iz leta 2019, je v epizodi tujega podkasta povedala, da sta govorili prek sporočil. "Gypsy mi je nedavno poslala sporočilo. Ko smo snemali serijo, nisva imeli nobenega stika, a odkar je bila izpuščena, me je kontaktirala in na hitro sva se pogovorili, kar je bilo res lepo," je dejala. Nekdanja zapornica, ki je bila žrtev Munchausenovega sindroma, je bila decembra 2023 izpuščena iz zapora, potem ko je prestala sedem let zapora zaradi načrtovanja umora svoje matere Dee Dee Blanchard.