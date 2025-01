Gypsy Rose Blanchard na obletnico izpustitve iz zapora postala mama

Da za dežjem vedno posije sonce in da lahko še tako žalostne zgodbe dočakajo srečen konec, se brez dvoma strinja tudi Gypsy Rose Blanchard . Zvezdnica, ki je še leta 2022 sedela v zaporu zaradi sodelovanja pri umoru svoje mame, je danes svobodna in srečna, njeno življenje pa je konec preteklega leta dopolnilo še rojstvo deklice.

Nekdanja zapornica, ki je za zapahi preživela osem let, in njen partner sta novico o nosečnosti razkrila lani julija. Takrat sta z objavo na družbenih omrežjih sporočila, da bo njuno ljubezen kmalu okronal otrok, ki naj bi se rodil januarja. "To sploh ni bilo načrtovano, bilo je popolnoma nepričakovano, a sva oba zelo navdušena, da se podajava na to novo pot starševstva," je takrat Gypsy zapisala ob objavi fotografij, deklica pa se je očitno odločila na svet prijokati že leta 2024.