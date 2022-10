'Hagrida je igral s prijaznostjo, srcem in humorjem'

Filmski svet je pretresla novica, da je v 73. letu starosti umrl škotski igralec Robbie Coltrane. Novico je potrdila njegova agentka, ki vzroka smrti ni izdala. Na družbenem omrežju so se takoj oglasili številni zvezdniki, ki so se ga spominjali kot talentiranega in izjemnega človeka, ki je rad pripovedoval zgodbe in nasmejal vse okoli sebe.

"Robbie je bil izjemen talent, ki si je z Michaelom Gambonom delil Guinessov rekord treh zaporednih zmag na podelitvi baft (1994, 1995, 1996) za najboljšega igralca za njegovo upodobitev Fitza v televizijski seriji Cracker. Verjetno se ga bodo še desetletja najbolj spominjali kot Hagrida v filmih o Harryju Potterju – vloga, ki je prinesla veselje otrokom in odraslim po vsem svetu, zaradi česar je vsak teden že več kot 20 let prejemal pisma oboževalcev. Pišejo mu tudi oboževalci Jamesa Bonda, ki mu čestitajo za vlogo v filmih Zlato oko ter Vse in še svet," je o Robbieju Coltranu v izjavi za javnost napisala njegova dolgoletna agentka Belinda Wright. Dodala je, da je igralec umrl v petek v škotski bolnišnici, njegova družina pa v teh težkih časih prosi za zasebnost.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Žalostni novici je sledilo številno poklonov in izrekov sožalja. Pisateljica franšize o mladem čarovniku J. K. Rowling je na Twitterju ob fotografiji, na kateri se s Coltranom držita za roke zapisala: "Nikoli ne bom spoznala nikogar, ki je tak kot Robbie. Bil je neverjetni talent, popolnoma edinstveni in imela sem izjemno srečo, da sem ga poznala, z njim delala in se do srca nasmejala. Njihovi družini, še posebej otrokoma, pošiljam mojo ljubezen in iskreno sožalje."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Daniel Radcliffe, ki je kot Harry Potter, Hagridov dober prijatelj, na snemanju z Robbijem preživel veliko časa, je v izjavi za javnost povedal: "Robbie je bil eden izmed najbolj zabavnih ljudi, ki sem jih spoznal – na snemanju nas je kot otroke vedno nasmejal. Še posebej dragocen spomin nanj imam, ko nas je v Jetniku iz Azkabana, ko smo se več ur v silnem nalivu skrivali v Hagridovi koči, razvedril tako, da nam je pripovedoval zgodbe in govoril šale, da bi dvignil vzdušje. Izjemno sem srečen, ker sem ga spoznal in z njim delal ter zelo žalosten, da je umrl. Bil je izjemen igralec in čudovit moški."

Na Twitterju se ga je spominjal še en kolega iz čarovniškega sveta Matthew Lewis, ki je igral zmedenega Gryfondomovca Nevilla Velerita. "Na vse se je požvižgal in vedno te je nasmejal. Velikan v večih pogledih. Imeli smo se dobro," je zapisal, medtem ko je Wizarding World, uraden profil priljubljene franšize, tvitnil: "Zelo smo žalostni, da je umrl veličasten Robbie Coltrane, ki je Hagrida v filmih o Harryju Potterju igral s tako prijaznostjo, srcem in humorjem. Bil je čudovit igralec in prijatelj, ki ga bomo zelo pogrešali."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke