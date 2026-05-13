Tuja scena

Hailee Steinfeld objavila prve fotografije svoje prvorojenke

Los Angeles, 13. 05. 2026 09.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A. P.
Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld je s fotografijami na svojem Instagram profilu obeležila prvi materinski dan, ki ga praznuje kot mama. S svojimi sledilci je delila kup čestitk, šopek cvetja in razkošen zajtrk, predvsem pa nožici ter majhno dlan, ki se ovija okrog prsta slavne pevke in igralke.

Hailee Steinfeld je objavila prve fotografije svoje enomesečne prvorojenke. Pevka in zvezdnica z oskarjem nagrajenega filma Grešniki je z objavo ob ameriškem materinskem dnevu svojim več kot 20 milijonom sledilcev sporočila, da je naravnost obsedena s svojo dojenčico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pod objavo, ki je v manj kot 24 urah nabrala že krepko čez milijon všečkov, so se vsule tudi številne čestitke, med katerimi se je znašla tudi avstralska igralka Rebel Wilson, ki se je s Steinfeldovo spoprijateljila med snemanjem filmskih uspešnic Prava nota 2 in Prava nota 3. "Največje čestitke," je zapisala.

Steinfeldova in njen partner Josh Allen, ki velja za enega izmed največjih zvezdnikov ameriškega nogometa, sta nosečnost razkrila decembra lani, rojstvo hčerke pa 2. aprila letos.

Razlagalnik

Josh Allen je zvezdnik ameriškega nogometa, športa, ki je izjemno priljubljen v Združenih državah Amerike. Gre za taktično zahtevno igro, kjer se dve ekipi borita za nadzor nad žogo z namenom, da jo preneseta v nasprotnikovo končno cono. Tekme zaznamujejo strateške poteze, fizična moč igralcev in velika priljubljenost finalne tekme sezone, znane kot Super Bowl, ki je eden najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
hailee steinfeld josh allen materinski dan novopečena starša

