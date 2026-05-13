Hailee Steinfeld objavila prve fotografije svoje prvorojenke

Hailee Steinfeld je objavila prve fotografije svoje enomesečne prvorojenke. Pevka in zvezdnica z oskarjem nagrajenega filma Grešniki je z objavo ob ameriškem materinskem dnevu svojim več kot 20 milijonom sledilcev sporočila, da je naravnost obsedena s svojo dojenčico.

Pod objavo, ki je v manj kot 24 urah nabrala že krepko čez milijon všečkov, so se vsule tudi številne čestitke, med katerimi se je znašla tudi avstralska igralka Rebel Wilson, ki se je s Steinfeldovo spoprijateljila med snemanjem filmskih uspešnic Prava nota 2 in Prava nota 3. "Največje čestitke," je zapisala.