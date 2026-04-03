Hailee Steinfeld postala mamica

Igralka Hailee Steinfeld je postala mamica. S soprogom Joshem Allenom, zvezdnikom lige NFL, sta se razveselila prvorojenke. "Najina deklica je prišla. Neverjetno hvaležna in blagoslovljena sva. Najlepša hvala za ljubezen in dobre želje. Z ljubeznijo, Hailee in Josh."

Hailee Steinfeld meseca januarja na podelitvi zlatih globusov. FOTO: Profimedia

Glasbenica in igralka ter športnik sta se poročila na zasebni poroki v Kaliforniji, ob tem imena prvorojenke zaenkrat še nista razkrila, prav tako z javnostjo nista delila njene fotografije. Da si želi otrok, je igralka preteklo leto razkrila v pogovoru z revijo Bustle.