Hailee Steinfeld postala mamica

Igralka Hailee Steinfeld je postala mamica. S soprogom Joshem Allenom, zvezdnikom lige NFL, sta se razveselila prvorojenke. "Najina deklica je prišla. Neverjetno hvaležna in blagoslovljena sva. Najlepša hvala za ljubezen in dobre želje. Z ljubeznijo, Hailee in Josh."
Glasbenica in igralka ter športnik sta se poročila na zasebni poroki v Kaliforniji, ob tem imena prvorojenke zaenkrat še nista razkrila, prav tako z javnostjo nista delila njene fotografije. Da si želi otrok, je igralka preteklo leto razkrila v pogovoru z revijo Bustle.
V intervjuju je odkrito spregovorila tudi o svojem zakonu: "Dobesedno se vsak dan zahvaljujem bogu, da sem našla svojo osebo, in to je največja stvar na svetu. Življenje ima smisel. Vse ima smisel. Počutim se, kot da stopam v različico, o kateri sem vedno sanjala, in to ima veliko opraviti z njim."
