Hailey Baldwin Bieber o možu Justinu Bieberju: Lep si tudi, ko jočeš

OGLAS

Hailey Baldwin Bieber obožuje to, da je njen mož Justin Bieber v stiku s svojimi čustvi. Pred kratkim je 30-letni pevec na družbenem omrežju delil več slik, na dveh je potočil solze. Objavi, ki je vključevala tudi posnetke njegovega nastopa na odru, ni dodal napisa. Med tistimi, ki so komentirali slike, je bila tudi njegova 27-letna žena, ki je zapisala: Lep tudi, ko jočeš. Zvezdnik je nato objavil kolaž fotografij, s katerim je pomiril oboževalce, da je z njim vse v redu, saj se je na vseh fotografijah smejal. Galerija je vsebovala sebke, fotografije pevčeve vožnje in opazovanje oceana.

Justin Bieber FOTO: Instagram - Justin Bieber icon-expand

Fotografije so bile objavljene malo za tem, ko je vir za People povedal, da sta Justin in Hailey, ki sta se poročila leta 2018, v redu, kljub vsem govoricam o njuni ločitvi. V začetku tega meseca je drug vir dejal: "Ni govora o ločitvi in to je resnica, onadva sta zelo, zelo srečna." Par je pred kratkim na festivalu Coachella deloval zaljubljeno. Potem ko je Justin presenetil oboževalce, ko se je pridružil Temsu in Wizkidu na odru, kjer so skupaj odpeli uspešnico, je na družbenem omrežju delil posnetek iz festivala, kjer med poslušanjem nastopa enega od izvajalcev objema in poljublja svojo ženo. Nad objavo je bila navdušena tudi Kim Kardashian, ki je v komentar zapisala: "Rada vaju imam."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči