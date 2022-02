Hailey Baldwin o materinstvu: Še vedno sem zelo mlada

"Mislim, da je bilo v moji glavi zakoreninjeno, da bom takoj želela imeti otroke in da bom hotela imeti otroke zelo zelo mlada. Nato sem dopolnila 25 let in sem si rekla, še vedno sem zelo zelo mlada!" je dodala Baldwinova.

Decembra se je manekenka obrnila na 34-letno manekenko Rosie Huntington-Whiteley za nasvet o materinstvu v izbrisanem prizoru iz epizode njene pogovorne oddaje Who's in My Bathroom? na YouTubu.

"Dobesedno ničesar ne vem o tem, kako je biti mama, vendar si nekega dne želim otroke," je izjavila Bieberjeva. 34-letna Rosie, ki Ima štiriletnega sina Jacka Oscarja, ji je svetovala, naj bo prizanesljiva do sebe in si vzame čas, saj ni lahko biti mama in hkrati biti še na polno zaposlena. "Ne glede na to, ali si mama, ki ostane doma, ali si zaposlena mama, je veliko usklajevanja ... To ti povem zgolj iz svojih osebnih izkušenj."

Čeprav zakonca trenutno ne razmišljata o družini, Baldwinova namerava materinstvo obeležiti na edinstven način – s tetovažami.

"Želim si več (tetovaž), vendar ohranjam prostor za imena svojih otrok in nekatere sentimentalne reči, in ne želim zapolniti vseh ljubkih kotičkov, preden ... bo čas za to," je za Harper's Bazaar povedala oktobra 2018.