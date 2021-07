Hailey Baldwin po incidentu z možem: Ne nasedajte lažem

Zakonca Bieber sta se po večletnem poznanstvu in zvezi, ki sta jo večkrat prekinila, poročila leta 2018. Februarja 2019 sta se skupaj pojavila na naslovnici revije Vogue, kjer sta v intervjuju razmišljala o prednostih in slabostih poroke v mladih letih. "Zakon je zelo težka stvar," je takrat dejala Hailey. "Sva mlada in učiva se sproti. Ne bom lagala, da je vse čudovito. Tega ne občutiš vsak dan. Ne zbudiš se vsak dan in si rečeš 'Tako zelo sem zaljubljena vanj, on je perfekten'. To ni zakon. Lepo se je boriti za nekaj in se zavezati nekomu," je še povedala 24-letnica.

Bieber je v intervjuju povedal: "Ne želiva izgubiti drug drugega. Ne želiva govoriti napačnih stvari, zato se soočava s tem, da se ne znava izražati. Želim si, da bi bila bolj odkrita."