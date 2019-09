Hailey Baldwin: Veliko ljudi mi je reklo, da nisem prava manekenka

Manekenka Hailey Baldwin se že vrsto giblje v svetu mode, vendar jo le redko vidimo na modnih brveh. Med manekenkami velja za tisto nižje rasti, čeprav je velika 172 centimetrov. Baldwinova je zato dejala, da se je zaradi svoje višine včasih počutila manjvredno od ostalih manekenk svoje generacije, kot so na primer Kendall Jenner ter Bella in Gigi Hadid , saj so vse velike skoraj 180 centimetrov.

23-letnica je povedala, da je v svetu mode počasi napredovala in se je morala s tem enostavno sprijazniti. "Včasih sem se počutila popolnoma manjvredno od mojih prijateljic. Poglejte Kendall ter Bello in Gigi, vse so zelo visoke in jih lahko vidimo na skoraj vsaki modni reviji. Nekaj časa sem celo mislila, da ne bom mogla imeti kariere, ki sem si jo želela, če ne bom hodila po modnih brveh," je povedala. "Tega zdaj ne mislim več," je dodala.