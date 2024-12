Hailey Bieber hvaležna za leto 2024

Zakonca Hailey in Justin Bieber si bosta leto 2024 zagotovo za vselej zapomnila. Leto 2024 je namreč leto, ko sta postala starša. Avgusta sta povila sina, ki sta ga poimenovala Jack Blues. Manekenka in lastnica kozmetične linije je tako še pred iztekom leta še zadnjič zavrtela čas nazaj in na Instagram objavila črno-belo nosečniško fotografijo, ki je nastala v prvi polovici leta, pod njo pa zapisala: "Hvala, 2024."

Da pričakujeta prvega otroka, sta zvezdnika razkrila šele maja, ko sta delila galerijo nosečniških fotografij. Pred tem sta številne govorice o naraščaju vztrajno zanikala. "Dan, ko sta izvedela, da je Hailey noseča, je bil za Justina najboljši dan doslej," je za ameriške medije ob novici povedal neimenovani vir. Navdušenja pa niso skrivali niti vsi njuni domači, ki so tik po rojstvu preplavili svoja družbena omrežja s čestitkami.

Hailey in Justin še zdaleč nista bila edina zvezdnika, ki sta letos zibala. Kdo vse je stopil v čevlje staršev, lahko preberete TUKAJ.