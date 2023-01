Hailey Bieber jasno in glasno: Sem otrok nepotizma.

Tuje medije in družbena omrežja že nekaj časa polnijo pogovori o nepotizmu, natančneje prisotnosti nepotizma v popularni kulturi, v kateri se zdi, da je v zadnjem času polna slavnega in bogatega naraščaja. Da je nepotizem v zabavni industriji vseprisoten, ni nič novega. Obstaja pa vseeno občutek, da ga je vedno več.

Hailey se je sicer z očitki, da je slavna in uspešna zgolj zaradi svoje družine, soočala vse od trenutka, ko je prvič stopila na modno brv. Soproga priljubljenega pevca Justina Bieberja je potrebovala kar nekaj časa, da se je takšnih komentarjev otresla in svoj pečat pustila v kozmetični industriji, kjer s svojo znamko Rhode uspešno pluje med ostalimi konkurenti.

Viralni debati se je na igriv način sedaj pridružila tudi Hailey Bieber . Hčerka igralca Stephena Baldwina in nečakinja morda še bolj znanega Aleca Baldwina je v javnost stopila z majico, na kateri jasno in glasno naznanja, da je otrok nepotizma oziroma nepo baby , kot so Hailey in njej podobne poimenovali uporabniki na spletu.

Podobnih očitkov so se (in se še vedno) naposlušale tudi Haileyjine prijateljice Kendall Jenner , Gigi Hadid in Bella Hadid . Manekenke, ki so se sicer dokazale v svetu mode, namreč prav tako prihajajo iz premožnih in slavnih družin. Za Kendall stoji imperij klana Kardashian - Jenner, sestri Hadid pa sta na poti do uspeha bodrila premožni oče Mohamed Hadid in nekdanja manekenka nizozemskih korenin, Yolanda Hadid .

Pogovorov o nepotizmu se je že pred časom naveličala mlajša sestra legendarne Kate Moss. "Tako sem sita ljudi, ki krivijo nepotizem za to, da niso bogati, slavni ali uspešni," je dejala in dodala: "Seveda, da ni pošteno, da imajo ljudje iz slavnih družin prednost, ampak veste, življenje ni pravično." Mossovo je k zapisu spodbudil članek o nepotizmu v časniku The New Yorker, v katerem sicer ni bila neposredno imenovana. So bili pa zato v njem izpostavljeni Dakota Johnson, hčerka filmskih igralcev Melanie Griffith in Dona Johnsona, Zoë Kravitz, hči glasbenika Lennyja Kravitza in igralke Lise Bonet in Lily-Rose Depp, hči igralca Johnnyja Deppa in pevke Vanesse Paradis.

Prav iz slednje potomke družine Depp so se na spletu norčevali uporabniki, saj je v enem izmed intervjujev gledalcem dala občutek, da se dodobra ne zaveda, kako priviligirano življenje živi. "Splet veliko bolj skrbi to, kdo je tvoja družina, kot pa ljudi, ki te izberejo za službo. Mogoče ti je prej ponujena priložnost, a še vedno je le priložnost. Pravo delo nastopi šele kasneje," je dejala 23-letnica, ki pa s tem ni prepričala dvomljivcev v njen talent. Še več, z besedami je razburila tudi nekatere manekenke, ki so za svoje mesto v svetu mode in lepote trdo garale.