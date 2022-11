Hailey Bieber komentirala napihnjen trebuh: Imam cisto na jajčniku

Ženi pevca Justina Bieberja Hailey se zdravstvene težave kar ne končajo. Na svojem Instagramu je razkrila, da ima cisto na jajčniku, ki je v velikosti jabolka. Ob sliki, na kateri razkiva svoj trebuh, je pripisala še, da se počuti slabo. Z objavo je sicer zanikala govorice o nosečnosti, s katerimi se par spopada vse od poroke leta 2018.

26-letna manekenka Hailey Bieber je razkrila, da ima cisto na jajčniku. "Velika je kot jabolko," je zapisala ob fotografiji, ki jo je objavila v zgodbi na Instagramu. "Nimam endometrioze ali PCOS oz. sindroma policističnih jajčnikov, vendar sem že nekajkrat dobila cisto na jajčniku in nikoli ni zabavno," je še dodala.

icon-expand Hailey Bieber je o svojih težavah spregovorila na svojem Instagramu. FOTO: Instagram story

Žena Justina Bieberja na sliki kaže svoj trebuh, ki spominja na nosečniški trebušček, zato se je že večkrat srečala z govoricami o nosečnosti. "To ni otrok," je dopisala v zgodbi in dodala, da se počuti slabo in napihnjeno. "Mnogi od vas lahko sočustvujete z mano in me razumete. Imamo to," je še dopisala.

icon-expand Hailey in Justin Bieber FOTO: Profimedia

Zvezdnica je v začetku leta 2022 doživela manjšo možgansko kap, operirali pa so ji tudi luknjo na srcu. O svojih zdravstvenih težavah je z javnostjo sicer že večkrat iskreno spregovorila. "Imela sem majhen krvni strdek, ki je potoval skozi luknjo v mojem srcu, s katero sem se rodila in se nikoli ni zaprla, zato je zašel v moje možgane," je povedala v oddaji Live with Kelly and Ryan. "Nikoli nisem vedela, da imam luknjo v srcu, tako da je to pravzaprav blagoslov v preobleki, ker so potem to odkrili in opravili poseg. Tako da imam zdaj napravo v srcu za vedno," je še povedala.

Tudi njen mož Justin se že nekaj let spopada z zdravstvenimi težavami. Zakonca, ki sta poročena od leta 2018, sta zatrdila, da ju tovrstne preizkušnje le še bolj povežejo in okrepijo. "Letošnje leto je za njiju zelo naporno," je za revijo People razkril vir blizu zvezdnikoma. "Tako kot je Justin naredil vse, kar je lahko, da je poskrbel za Hailey, ko je imela težave in tudi sedaj, ona počne enako zanj. Sta super ekipa," je še dodal vir.