Hailey Bieber: Nihče ne more vedeti, kaj se dogaja med nama

Zvezdnika Justin Bieber in Hailey Baldwin sta poročena že leto dni, vendar jima kljub slavi in bogastvu ni bilo vedno lahko. Mnogi so na družbenih omrežjih kar naprej komentirali, da ne bosta dolgo ostala skupaj, zato se je Hailey začela spraševati, če imajo nemara res prav in je v njunem zakonu res nekaj narobe.

Zakon s svetovno znanim zvezdnikom ima zagotovo svoje prednosti, vendar pa ima tudi kar nekaj slabosti, kar pa lahko sklepamo tudi po zakonu Justina Bieberja in Hailey Bieber. Zvezdnika sta se poročila pred enim letom in se vse od takrat borita z zlobnimi jeziki, ki trdijo, da njun zakon ne bo trajal dolgo. Ravnokar sta praznovala prvo obletnico poroke. FOTO: Profimedia Čeprav nevoščljivim komentatorjem zakonca vedno znova suvereno dopovedujeta, naj jima na družbenih omrežjih preprosto nehajo slediti, če se z njunim zakonom ne morejo sprijazniti, je Hailey za avstralsko številko Voguea dejala, da se je večkrat spraševala, če je med njima res kaj narobe in le ona tega ne vidi. Ali se res nekaj dogaja, se je spraševala Hailey "Nihče od zunaj ne more vedeti, kaj se dogaja med nama. Ko so me bombardirali s številnimi komentarji, da bova kmalu ločena in podobno, si nisem mogla pomagati, da ne bi razmišljala, če kdo resnično nekaj vidi, kar je meni skrito," je priznala. Očitno pa so se zdaj stvari nekoliko umirile, saj je Hailey še dodala, da je zakon z Justinom postal bolj enostaven, ker sta kljub vsej pozornosti, ki sta je deležna na vsakem koraku, našla nekakšen ritem. "Skupaj se zelo zabavava, kar je prav, če toliko časa preživiš z nekom, ki ga ljubiš." je zaključila svetlolaska.