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Hailey Bieber o poporodnem PMDD-ju: O tem se ne govori dovolj

Los Angeles, 05. 11. 2026 07.58 pred 56 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Hailey Bieber

Hailey Bieber, žena pevca Justina Bieberja, je razkrila, da se je po rojstvu sina spopadala s PMDD-jem, hudo obliko predmenstrualne motnje. Ob tem je njen kozmetični imperij Rhode namenil pet milijonov dolarjev za raziskave na področju zdravja žensk. "O tem se ne pogovarjamo dovolj," je prepričana zvezdnica.

Manekenka in ustanoviteljica kozmetične znamke Rhode, Hailey Bieber, je o svojih izkušnjah spregovorila v pogovoru za revijo WWD. Dve leti po tem, ko sta se z glasbenikom Justinom Bieberjem razveselila sina Jacka Bluesa.

Justin Bieber delil družinske utrinke z ženo Hailey in dveletnim sinom
Justin Bieber delil družinske utrinke z ženo Hailey in dveletnim sinom
FOTO: Instagram

"Po rojstvu najinega sina sem se soočila s PMDD-jem, o katerem se v družbi preprosto premalo govori, prav tako pa je na tem področju premalo raziskav," je povedala. Dodala je, da je njej odprt in iskren pogovor o teh težavah pomagal, da se je počutila manj osamljeno.

Zato se je Hailey odločila, da bo njena znamka Rhode v prihodnjih treh letih Fundaciji za zdravje žensk (Foundation for Women's Health), neprofitni organizaciji, ki podpira raziskave na področju zdravja žensk, namenila pet milijonov dolarjev. Kot poroča portal Cosmetics Business, gre za največjo donacijo v zgodovini znamke.

Fundacija bo sredstva namenila področjem zdravja žensk, ki so še vedno premalo raziskana in finančno podprta. Med njimi so nosečnost, obdobje po porodu in avtoimunske bolezni. Milijon dolarjev od skupnega zneska bo namenjenega dolgoročnemu skladu, ki bo vlagal v podjetja, razvijajoča nove načine zdravljenja in diagnostike, zlasti na področju zdravja mater in mladostnic.

Predmenstrualna disforična motnja (PMDD) je hujša oblika predmenstrualnega sindroma. Pojavi se v dneh pred menstruacijo, zanjo pa so značilni izraziti psihični simptomi, med drugim depresivna občutja, tesnoba, razdražljivost in nenadne spremembe razpoloženja.

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Hailey Bieber PMDD fundacija ženske zdravje

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