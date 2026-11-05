Hailey Bieber o poporodnem PMDD-ju: O tem se ne govori dovolj

Manekenka in ustanoviteljica kozmetične znamke Rhode, Hailey Bieber , je o svojih izkušnjah spregovorila v pogovoru za revijo WWD . Dve leti po tem, ko sta se z glasbenikom Justinom Bieberjem razveselila sina Jacka Bluesa .

"Po rojstvu najinega sina sem se soočila s PMDD-jem, o katerem se v družbi preprosto premalo govori, prav tako pa je na tem področju premalo raziskav," je povedala. Dodala je, da je njej odprt in iskren pogovor o teh težavah pomagal, da se je počutila manj osamljeno.

Zato se je Hailey odločila, da bo njena znamka Rhode v prihodnjih treh letih Fundaciji za zdravje žensk (Foundation for Women's Health), neprofitni organizaciji, ki podpira raziskave na področju zdravja žensk, namenila pet milijonov dolarjev. Kot poroča portal Cosmetics Business, gre za največjo donacijo v zgodovini znamke.