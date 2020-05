Hailey Bieber o Justinovi prekinjeni turneji: Vse se zgodi z razlogom, čas je za zdravje

Slavna zakonca Justin in Hailey Bieber , ki sta si večno zvestobo obljubila leta 2018, izolacijo preživljata skupaj. Priznala sta, da si čas krajšata z namiznimi igrami. "Mislim, da se veliko draživa med sabo," je dejala manekenka, "Namerno te motim in počnem stvari, ki pritegnejo tvojo pozornost."

23-letna Hailey je med novo epizodo še povedala svoj cilj, ki ga želi doseči v zakonu z Justinom: "Upam, da se nikoli ne bova nehala spoznavati. Dokler ne praznujeva sto let, se lahko še vedno česa naučiva drug od drugega."

Bieber je moral zaradi pandemije koronavirusa prekiniti svetovno turnejo, ki jo je poimenoval Changes, na to pa zakonca gledata pozitivno, ker si bo lahko glasbenik, ki ima že več let težave z duševnim zdravjem, odpočil. "Zdaj je pravi čas, da postaneš še bolj močen in zdrav," je dejala Hailey svojemu soprogu in dodala,"Vse se zgodi z razlogom. Ko boš šel nazaj na turnejo, boš tako bolj pripravljen."

Priljubljeni pevec je nekaj besed namenil tudi vsem tistim, ki so prepričani, da morajo med izolacijo doseči nekaj neverjetnega, kar bodo lahko pokazali svetu. "Naučite se novega jezika, naredite to, naredite tisto," je začel. "Veliko ljudi je preobremenjenih, ker so izgubili službo ali pa ne vedo, kakšna bo njihova prihodnost. Želim si samo, da ljudje ne bi čutili pritiska in naredili tisto, kar zmorejo." Sam je med izolacijo sodeloval z Ariano Grande, s katero sta predstavila pesem Stuck with you, v videoposnetku pa so se jima pridružili tudi nekateri ostali znani obrazi.