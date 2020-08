Hailey Bieber o vzgoji otrok: Z Justinom jih bova naučila strpnosti

23-letna Hailey Bieber je za Vogue India , kjer krasi tudi novo naslovnico, dejala: "Otroke bova ozaveščala, kako ravnati z ljudmi, zakaj nekaterih stvari ne povemo brez premisleka naglas in zakaj spoštujemo vsa bitja ter se drugim ljudem zahvalimo za njihova dejanja. Hkrati pa želiva, da bodo strpni do drugih."

Plavolaska je še dodala, da upa, da bo njun otrok podedoval njeno najljubšo črno usnjeno jakno: "To je jakna, ki si jo želim, da jo nosi tudi moj otrok."

Ob tem je še nekaj povedala o svojem otroštvu, ko je odraščala v slavni družini. "Iskreno nikoli nisem občutila slave. Seveda je moj oče igralec in do neke mere zelo znan. Toda v zadnjih treh letih življenja sem morala odrasti, tako kot vsi ljudje in med drugim pridobiti vozniško dovoljenje,"je povedala 23-letnica, ki je hči Stephena Baldwina, njen stric pa je 62-letni Alec Baldwin. "Če pa bi morala primerjati svoje odraščanje z Justinovim, je imel precej bolj pestro izkušnjo."