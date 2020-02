Hailey Bieber o zakonu z Justinom: Ko je zbolel, je bilo zelo težko

Septembra letos bo minilo dve leti, odkar se je glasbenik Justin Bieber poročil z manekenko Hailey Baldwin in to le nekaj mesecev zatem, ko je končal razmerje s svojo najstniško ljubeznijo Seleno Gomez. Kmalu po skoku v zakonski jarem pa je zbolel in bolezen je vplivala tudi na njegov zakon s Hailey. V kolikšni meri, je slednja pred kratkim razkrila v intervjuju za revijo Elle.

''Zaradi Justinovih zdravstvenih težav sva morala počakati s cerkveno poroko. Najprej sva se civilno poročila na matičnem uradu, cerkvena potoka pa je sledila leto dni kasneje. Po najini 'prvi' poroki sva še vedno ugotavljala, kako naj bi potekalo skupno zakonsko življenje,'' je začela Bieberjeva soproga in dodala, da ob vsem tem ni želela ustvarjati dodatnega pritiska s cerkveno poroko, zato o njej nekaj časa nista govorila. Nato pa je Justin zbolel: ''Bil je res hudo bolan in na začetku ni vedel, kaj se z njim dogaja. Pestile so ga številne zdravstvene tegobe, diagnoze pa še ni imel ... Kasneje je izvedel, da trpi za lymsko boreliozo ter virusom Epstein-Barr. To so bili težki časi, tudi zato, ker je bila javnost tako kritična. Vsi so naigovali, da jemlje droge in da izgleda grozno – v resnici pa je bil ves ta čas bolan in takrat sploh še nisva vedela, kaj mu je ... ''

23-letna manekenka je v nadaljevanju povedala, da več mesecev nista vedela, kaj je z njim narobe in kako bi lahko težavo odpravila.''Bila sem 'novopečena' žena, ki je skušala pomagati svojemu soprogu po najboljših močeh, želela sem si, da bi čimprej ugotovila, kaj se z njim dogaja. Ob vsem tem mi misel na cerkveno poroko ni niti najmanj dišala, zdelo se mi je popolnoma neprimerno, da bi se v takšnih trenutkih sploh pogovarjala o njej,'' je dejala.

Kljub temu, da prvi meseci zakonskega življenja z Justinom niso bili ravno najlažji, je priznala, da svoje odločitve ne obžaluje in da je Justin ''neverjeten, čudovit moški in dober zakonski partner.''

''Z nobenim drugim ne bi želela preživeti svojega življenja ... Samo z njim. Zato se imam za srečnico. Za to, da sva danes na tej točki, sva se morala oba truditi in vse, kar sva skupaj doživela, naju je le še bolj povezalo. Imeti takšno čustveno in duhovno vez je res nekaj pomembnega – v najinem razmerju je to pravzaprav pomembnejše od vsega drugega.''