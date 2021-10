Hailey Bieber objavila še nikoli videne poročne fotografije

Hailey in Justin Bieber praznujeta obletnico poroke.

24-letna Hailey je s sledilci delila tri črno-bele poročne fotografije. Na prvi se poljublja s svojim možem, s katerim se držita za roke, na drugi sta oba videti sproščeno, na tretji pa nevesta pozira sama. Na zadnji lahko vidimo vso veličino njene poročne obleke in vlečke, ki je bila zares nekaj posebnega. Srečno poročena Hailey tokrat ni bila preveč pisateljsko navdahnjena in je svojo objavo pospremila zgolj z datumom cerkvene poroke ‒ 30. 9.

Justin Bieber in Hailey Baldwin sta mož in žena uradno postala leta 2018, a zaljubljenca sta si želela še klasično cerkveno poroko, ki sta jo izpeljala 30. septembra 2019. Točno na drugo obletnico cerkvene poroke, ki mladoporočencema ogromno pomeni, sta se zakonca oglasila na priljubljenem omrežju Instagram.

Priznana manekenka je za skok v zakon izbrala obleko v slogu morske deklice, ki je poudarila njene obline, nežnost pa je izpostavila s čipkami, ki so se nadaljevale tudi na dolgi vlečki, ki jo je krasil napis 'Dokler naju smrt ne loči'. Pod obleko se je podpisal nadvse priljubljen modni oblikovalec in lastnik znamke Off White Virgil Abloh.

Na obletnico pa seveda ni pozabil niti njen mož, 27-letni Justin, ki je objavil njuno skupno poročno fotografijo, pod katero je svoji srčni izbranki in ženi čestital za obletnico:"Vse najboljše za obletnico, ljubica. Ljubim te. Do lune."