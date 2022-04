Hailey Bieber po težavah s krvnim strdkom prestala operacijo srca

Ameriška manekenka Hailey Bieber je bila pred mesecem hospitalizirana zaradi krvnega strdka v možganih, simptome pa je pozneje opisala kot podobne tistim, ki so značilni ob kapi. 25-letnica je sedaj v videoposnetku razkrila, da je prestala operacijo srca, kjer so ji odstranili luknjo v srcu.

"Postopek je potekal zelo gladko, okrevanje pa je hitro in poteka dobro," je razkrila v videoposnetku na YouTubu, ki ga je naslovila 'Moja zgodba'. Bieberjeva je bila zaradi slabega počutja prepeljana v bolnišnico v Palm Springsu, kjer so ji povedali, da je imela krvni strdek, ki je pripotoval v njene možgane, a zdravniki niso uspeli ugotoviti, kako se je to lahko zgodilo.

"Ko sem šla na pregled v bolnišnico v Los Angelesu, so naredili še več testiranj in odkrili, da imam luknjo med levim in desnim srčnim prekatom. Ta se običajno ob rojstvu zapre sama, pri meni pa so ugotovili, da imam težave pete stopnje in je presledek med obema deloma zelo velik. Pri krvnih strdkih je običajno tako, da srce pošlje kri v pljuča, absorbirajo pa jo nato pljuča, saj so ta tako velika, da to lahko prenesejo. Strdek pa je pobegnil skozi luknjico v mojem srcu in odpotoval vse do možganov. Zato sem doživela blažjo kap," je oboževalcem razložila 25-letna manekenka.

Žena pevca Justina Bieberja je dodala, da je zelo hvaležna, da so luknjico v njenem srcu našli in jo tudi pokrpali. "Zares mi je odleglo, da sem preživela to strašljivo situacijo in bom lahko naprej živela," je še povedala. O situaciji je spregovoril tudi njen mož, ki je njene zdravstvene težave opisal kot zelo strašljive.