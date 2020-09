Hailey Bieber soprogu priskočila na pomoč v boju proti aknam

"Ne štejem se za nekoga, ki ima najdaljše trepalnice na svetu," je pojasnila Hailey Baldwin, poročena Bieber."V redu, tudi to sem sprejela in lahko živim s tem. Vidne so, a niso super dolge. Celo moj soprog ima daljše trepalnice kot jaz in to me včasih resnično razburi."

V intervjuju za ameriško revijoElle je manekenka povedala še nekaj več o težavah z aknami, ki jih je imel njen soprogJustin Bieber: "Justin je imel velike težave z aknami. Poskušala sem mu pomagati, da bi očistil kožo in imel izbruhe pod nadzorom. To mu je uspelo in je zelo vesel. Dajem mu nasvete, ki jih tudi sama upoštevam in izdelke, ki jih uporabljam. Vedno se zavzemam za to, da bo koža hidrirana. A to vzame tudi veliko časa."