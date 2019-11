Hailey Bieber se je odzvala na govorice o nosečnosti

Manekenka Hailey Bieber, ki je ta teden z možem Justinom Bieberjem preživela v Miamiju, je preko svoje Instagram zgodbe (posnetek, ki izgine po 24 urah, op. a.) komentirala govorice o nosečnosti. Ugibanja je pred nekaj dnevi sprožil Justin, ko je svoji soprogi na Instagramu voščil za 23. rojstni dan in je ob objavljeni fotografiji zapisal: ''Zaradi tebe si želim biti vsak dan boljši! Način, na katerega živiš svoje življenje, se mi zdi tako privlačen. Vzburjaš me na vseh področjih ... Naslednjo sezono so na vrsti otroci.'' Zdaj pa so na spletu zaokrožile še fotografije, na katerih se Hailey drži za trebuh in oboževalci so bili prepričani, da zakonca pričakujeta naraščaj.