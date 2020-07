Hailey Bieber se je opravičila natakarici, ki jo je označila za neprijazno

23-letna Hailey Bieber, soproga Justin Bieberja, je na vse bolj priljubljenem TikToku videla videoposnetek, na katerem uporabnica Julia Carolan, ki dela kot natakarica v prestižni restavraciji na Manhattnu, ocenjuje prijaznost zvezdnikov, ki jih je v preteklosti spoznala. V svojem videoposnetku je Julia ocenila manekenki Gigiin Bello Hadidkot izredno prijazni, prijetni osebi, ki sta hkrati tudi zelo vljudni, kar je precej redko pri zvezdnikih. Nekoliko nižjo oceno je dala Cameronu Dallasu, še nižjo pa Hailey Bieber: "To bo sporno. Spoznala sem jo že večkrat in ni bila vedno prijazna. Resnično si želim, da bi mi bila všeč. Žal!"