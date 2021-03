Hailey Bieber se zaveda, da se je poročila zelo mlada

Hailey Bieber je v intervjuju za revijo Elle spregovorila o svojem zakonu. "Poročila sem se pri enaindvajsetih letih, dva meseca, preden sem dopolnila 22 let, kar pomeni, da sem se poročila noro mlada. Ko to izgovorim na glas, zveni skoraj butasto. Vseeno se mi zdi, da je to drugače za nekoga, kot sva midva z Justinom. Za svojo starost sva doživela že marsikaj. Oba sva živela zadosti dolgo, da veva, da je to tisto, česar si želiva," je dejala manekenka.

O zakonskem življenju je Bieberjeva dejala, da se vsak dan uči novih stvari o Justinu, sebi in njunem razmerju. "Ali imava majhne prepire in morava predelati nekatere stvari? Seveda, vendar tega nikoli ne občutim kot delo, ker ga tako zelo ljubim. Z njim se vidim za vedno," je komentirala njun zakon.

Ob tem je dejala, da ima dober vzor v svojih starših, igralcu Stephenu Baldwinu in ženi Kennyi. "Ko sem bila mlajša in sem slišala zgodbo, kako sta se spoznala moja starša, se mi je to zdela najbolj romantična zgodba na svetu. Sanjala sem o tem, da bi tudi jaz imela to. Menim, da me je to spodbudilo, da sem se poročila tako mlada,"je še povedala.

Pevec Justin Bieber je bil star 24 let, ko sta se leta 2018 z manekenko nekaj mesecev po zaroki tudi poročila. Zakonsko zvezo sta sklenila na newyorškem matičnem uradu. Veliko poročno slavje sta priredila leto pozneje v luksuznem letovišču Montage Palmetto Bluffv mestu Bluffton, ki je v zvezni državi Južna Karolina.