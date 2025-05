Hailey Bieber si je zagotovila status milijarderke

"Ko sem leta 2022 ustanovila svoje podjetje, sem imela velike sanje, napomembnejše pa mi je bilo to, da bi svojo linijo razširila na svetovno raven. Danes sem neverjetno navdušena in ponosna, da lahko naznanim to sodelovanje. Našla sem nekoga, ki razmišlja podobno kot jaz, ki ima podobno vizijo in verjame v velike ideje in inovacije. Nekoga, ki nam bo pomagal rasti."

Dodala je, da še nikoli ni bila tako pripravljena na novo in večjo vlogo vodje kreativnega oddelka in inovacij. V objavi se je zahvalila celotni ekipi svoje znamke in dodala, da brez njih tega ne bi zmogla. Zahvalila se je tudi vsem podpornikom in obljubila, da bo naslednje poglavje še bolj neverjetno. "To je šele začetek," je zaključila.