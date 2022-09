Hailey Bieber soprogu ob obletnici: Si najlepši človek, kar ji poznam

Hailey je s svojimi 47 milijoni sledilcev delila galerijo fotografij, pod katero je zapisala: "Štiri leta v zakonu s teboj. Si najlepši človek, kar ji poznam. Ljubezen mojega življenja. Hvala bogu zate." Manekenka in lastnica kozmetične linije je v galerijo med drugim vključila poročno fotografijo, ki je leta 2019 nastala med zvezdniško obarvanim poročnim slavjem v Južni Karolini.

Zakonca Bieber sta si večno zvestobo namreč obljubila pred zvezdniki, kot so sestri Kendall in Kylie Jenner, manekenki Camila Morrone in Joan Smalls ter glasbeni menedžer zvezdnikov Scooter Braun. Justin in Hailey sta se sicer že leto pred omenjenim obredom na skrivaj poročila v New Yorku.