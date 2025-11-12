Svetli način
Tuja scena

Hailey Bieber spregovorila o zakonskih težavah: počasi gradita svoj odnos

Los Angeles, 12. 11. 2025 14.59 | Posodobljeno pred eno minuto

Hailey Bieber je spregovorila o svojem zakonu z Justinom. Poudarila je, da svoj odnos gradita iz dneva v dan, in priznala, da ji je všeč, da jima do neke mere uspeva ohranjati zasebnost. Žena slavnega pevca se je dotaknila tudi materinstva in namignila na širitev svoje družine.

Hailey Bieber pravi, da z možem Justinom Bieberjem svoj zakon gradita iz dneva v dan, potem ko je pevec julija s pesmimi na novem albumu Swag nakazal na težave v njunem razmerju. "Samo živiva iz dneva v dan," je 28-letnica povedala za GQ in dodala: "Oba se počutiva zelo zaščitniško do najinega sina in mislim, da se to ne bo nikoli spremenilo, ampak najino življenje je najino življenje in je resnično javno, zato mislim, da bova prečkala vse mostove, ki jih bova potrebovala. Ampak trenutno se počutim resnično udobno glede načina, na kakšen način stvari deliva ali pa jih pač ne."

Hailey Bieber
Hailey Bieber FOTO: Profimedia

Manekenka, ki je avgusta 2024 z zvezdnikom pozdravila svojega prvega otroka, sina Jacka Bluesa, je za omenjeno revijo spregovorila tudi o materinstvu. "Mislim, da vam nihče ne more povedati ničesar, kar bi vas lahko pripravilo na to, dokler tega ne izkusite sami," je povedala hči znanega igralca Stephena Baldwina in namignila na drugega otroka. "Počutim se veliko bolj pripravljena, da to ponovim, v nasprotju s tem, kako nepripravljeno sem se počutila, ko sem to počela prvič."

Zakonca sta se s svojim burnim razmerjem večkrat pojavila na naslovnicah medijev, dlje časa se je govorilo tudi, da razmišljata o ločitvi. Govorice so v zadnjem času potihnile, z izidom Bieberjevega novega albuma pa oboževalci menijo, da se je glede na njegove objave izboljšalo tudi njegovo duševno zdravje.

Justin Bieber Hailey Bieber zakon ločitev sin
