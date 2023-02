Hailey Bieber v zakonu uživa zato, ker je poročena z najboljšim prijateljem

Manekenka Hailey Bieber je v nedavnem intervjuju spregovorila o svojem skoraj že pet let trajajočem zakonu s pevcem Justinom Bieberjem. Tokrat se je v vlogo novinarja postavil kar njen mož, 26-letnica pa je med njunim pogovorom razkrila tudi, zakaj v zakonu tako uživa in kaj ji je najbolj všeč.

Hailey Bieber krasi novo naslovnico revije Vogue Australia, za revijo pa je dala tudi intervju, za katerega ji je vprašanja postavljal kar njen mož, pevec Justin Bieber. Zvezdnika sta se pogovarjala o njunem zakonskem življenju, 26-letnica pa je razkrila, da v zakonu še posebej uživa zato, ker je poročena z najboljšim prijateljem.

icon-expand Hailey in Justin Bieber FOTO: Profimeda

"Moja najljubša stvar v najinem zakonu je partnerstvo, ki ga občutiva. Iskreno, si moj najboljši prijatelj na vsem svetu. Ne obstaja oseba, s katero bi raje preživela več časa ali počela kar koli kot s tabo," je priznala svojemu 28-letnemu možu. Par, ki je septembra praznoval četrto obletnico poroke, se je poročil v New Yorku dva meseca po tem, ko sta se zaročila julija 2018. Poročila sta se na skrivaj, nek vir blizu zvezdniškega para pa je takrat za revijo People potrdil, da sta si obljubila večno zvestobo, nasvetov, naj s poroko še počakata, pa nista poslušala. Skoraj leto dni pozneje sta pripravila veliko poročno slavje v Južni Karolini, med povabljenci pa so bili njuni prijatelji in družinski člani.

Zakonca sta se pred kratkim skupaj s prijateljema Justine Skye in Fai Khadra odpotovala na Havaje, kjer so skupaj praznovali 30. rojstni dan surferke Kelie Moniz, ki je ena od najboljših prijateljic Hailey. Pred tem sta zvezdnika odpotovala še v Aspen na smučanje, kjer so ju prav tako spremljali zvezdniški prijatelji. Manekenka je v intervjuju za Harper's Bazaar leta 2022 spregovorila o zdravstvenih težavah, s katerimi sta se zvezdnika spopadala v zadnjem letu. Hailey je utrpela simptome, podobne kapi, in prestala operacijo, Justin pa je prejel diagnozo sindroma Ramseyja Hunta, zaradi katerega je imel paralizirano desno stran obraza.