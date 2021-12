Hailey Bieberja prosila naj neha s tetovažami, sama pa ima novo

Mojster tetovaž dr. Woo, h kateremu se je zateklo že kar nekaj zvezdniških imen, ki so se želeli tetovirati, je na Instagramu objavil fotografijo nove tetovaže, ki si jo je omislila Hailey Baldwin. Slavna manekenka se je z njo poklonila ameriškemu mestu New Yorku, ki je znano kot "veliko jabolko". Na vratu za desnim ušesom si je omislila besedo "new york", zraven tetovaže malega diamanta.