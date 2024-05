Hailey in Justin Bieber naj bi imela že izbrano ime za prvorojenca

Hailey Bieber in Justin Bieber sta pred kratkim delila novico, da pričakujeta svojega prvega otroka. Čeprav spola še nista razkrila, naj bi po poročanju vira že imela izbrano ime. Čestitke so se vrstile, objavo je v manj kot enem dnevu komentiralo že skoraj pol milijona sledilcev. Novico naj bi z družino in bližnjimi prijatelji delila že kmalu po začetku nosečnosti, vendar pa naj bi od vseh zahtevala, da o njej do uradne naznanitve molčijo.

Hailey in Justin Bieber sta pripravljena na novo vlogo. Starševstva se naj bi zelo veselila, v mislih pa naj bi že imela ime za svojega otroka. Vir je za People povedal, da je bil dan, ko sta bodoča starša izvedela, da pričakujeta svojega prvega otroka, zanju najboljši v življenju. "Vsi so navdušeni zanju," je povedal vir in dodal: "Odlična starša bosta in Justin bo zelo prisoten. To bo zanj naslednji pomemben projekt in nad vzgojo svojega otroka je navdušen. Ime imata že izbrano in zdi se jima popolno. Začenjata tudi z okraševanjem otroške sobe, komaj čakata, da spoznata svojega otroka."

Justin Bieber in Hailey Bieber pričakujeta svojega prvega otroka FOTO: Instagram - Justin Bieber icon-expand

27-letna manekenka in 30-letni pevec sta veselo novico delila na družbenem omrežju, ta pa je v nekaj urah prejela več kot deset milijonov všečkov. Objava vsebuje videoposnetek, ki prikazuje par, ki je poročen od leta 2018, kako obnavlja svoje poročne zaobljube. Ustanoviteljica uspešnega podjetja Rhode je nosila belo čipkasto obleko Saint Laurent by Anthony Vaccarello, ki je razkazovala njen rastoč nosečniški trebušček. Nosila je prilagojen model, segajoč do tal, s čipkasto naglavno ruto po meri, pokrivalom, ki je služilo tudi kot tančica in črna sončna očala. Objava je vključevala tudi fotografije, na katerih razkazujeta svoja ujemajoča se poročna prstana.

