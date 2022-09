Hailey o Justinu in Seleni: Ko sva se sestajala, ni bil nikoli v razmerju

Hailey Bieber se je v podcastu Call Her Daddy prvič odzvala na številne kritike, ki letijo nanjo, ker se je z Justinom Bieberjem zaročila le tri mesece za tem, ko se je ta razšel s Seleno Gomez . Voditeljica je zvezdnico vprašala: "Si bila z Justinom kadar koli v romantični zvezi istočasno kot Gomezova?" na kar je ta odgovorila: "Ne, niti enkrat. Ko sva se sestajala, ni bil nikoli v razmerju. Nisem takšna, da bi se vpletala v drugo razmerje. Tega ne bi nikoli storila. Vzgojili so me boljše. To me ne zanima in nikoli me ni. Naravnost lahko zatrdim, da nisem bila z njim, ko je bil s komer koli v razmerju. Pika."

V nadaljevanju je pojasnila, da je bilo za Justina dobro, da se je s Seleno dokončno razšel, saj je le tako lahko začel novo pot. "Vem, kako deluje navzven. Veliko različnih dojemanj je, ampak vem, da je prišlo do situacije, ko je bila edina prava pot zanju, da zapreta vrata. Takrat nista bila v razmerju, ampak seveda sta imela dolgo zgodovino. Ni šlo za moje razmerje, ne tiče se me in to spoštujem. Vem, da se je takrat poglavje končalo in menim, da je bila to najboljša stvar, ki se mu je lahko zgodila, da je odšel z življenjem naprej, se zaročil in poročil."

"O tem mi je težko govoriti, ker ne želim govoriti v njunem imenu. To je bila njuna zveza in to močno spoštujem, ampak preprosto vem, kaj se je dogajalo, ko sva bila midva ponovno skupaj," je še povedala in dodala, da se zaveda, zakaj je veliko Justinovih oboževalk ne mara. "Veliko sovražnosti in kritiziranja je v smislu: 'Ukradla si ga.' Mislim, da to prihaja iz dejstva, da si oboževalci želijo, da bi se ustalil s kom drugim. V redu, želiš si lahko kar koli, ampak ni tako. Če je on šel naprej, zakaj ne morete še vi?"