Hailey v objemu Selene: 'Internet se bo zlomil'

Hailey se je prejšnji mesec v podcastu Call Her Daddy prvič odzvala na številne kritike, ki letijo nanjo, ker med številnimi oboževalci velja prepričanje, da je Seleni ukradla kanadskega super zvezdnika. Zatrdila je, da ni bil Justin nikoli v razmerju, ko sta se sestajala. "Nisem takšna, da bi se vpletala v drugo razmerje. Tega ne bi nikoli storila. Vzgojili so me boljše. To me ne zanima in nikoli me ni. Zatrdim lahko, da nisem bila z njim, ko je bil s komer koli v razmerju. Pika."

Fotografija je takoj preplavila družbena omrežja, kjer so bili številni navdušeni nad zvezdnicama. "Zaradi tega se bo zlomil internet." "Svet se zdravi." "Justinovo novo ozadje." "Kot mora biti. Odrasli zreli ženski. Upam, da lahko sedaj nezreli oboževalci prebolijo ta spor, ki je v resnici samo med oboževalci in ne med posameznicama." "Legenda. "Našli smo svetovni mir." "Všeč mi je, ko gledam nasprotje od globalnega segrevanja in kožo, ki se zaradi te slike vsem očisti."

25-letna manekenka je še povedala, da se je s Seleno po poroki z Justinom pogovarjala in da med njima ni zamer. "Spoštujeva se. Vse je samo ljubezen. Nihče od nas nikomur ničesar ne dolguje razen spoštovanja. Spoštujem jo in mislim, da med nami ni nobenih pričakovanj. Vsak od nas ve, kaj se je zgodilo in od tega lahko gremo s spoštovanjem in jasnostjo. To mi je prineslo veliko miru. Vemo, kaj se je zgodilo, to je to."

Časovnica razmerij Justina, Selene in Hailey

Justin in Selena sta svojo zvezo potrdila februarja 2011 na zabavi po podelitvi oskarjev. Novembra 2012 sta se razšla, kasneje pa sta med letom 2013 in 2015 večkrat obudila svojo romanco. Medtem se je Hailey prvič začela sestajati z Justinom decembra 2015, ko je bil ta ponovno samski, njuna prva zveza pa je trajala do marca 2016. Avgusta istega leta je Justin začel zvezo s Sofio Richie, medtem ko je bila Selena v zvezi z The Weekndom. Obe razmerji sta se po nekaj mesecih končali in pevca sta se novembra 2017 znova zbližala – paparaci so ju ujeli, ko sta se družila v Los Angelesu. Že mesec kasneje so Justina fotografirali na sprehodu s Hailey, kljub temu da je bil takrat skupaj s Seleno, a naj bi šlo zgolj za prijateljsko srečanje z manekenko. Maja 2018 sta se Justin in Selena še zadnjič razšla, da naj bi bila na ljubezenskem premoru, pa so mediji poročali že marca. Junija je odjeknilo, da sta Justin in Hailey znova skupaj, že mesec kasneje pa sta naznanila zaroko. Poročila sta se septembra 2018 v New Yorku.