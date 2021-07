Hailey za večer z Bieberjem izbrala drzno obleko

Zakonca Justin in Hailey Bieber sta se odpravila na svečan dogodek, kjer sta privabila številne poglede. Slavna zaljubljenca sta blestela v elegantnih oblačilih, Hailey pa je za to priložnost izbrala drzno žametno obleko, katere čipka je segala vse do njenih bokov.

Justin in Hailey Bieber sta se udeležila dogodka Freedom Art Experience – dražbo umetnin in otvoritev galerije – ki ga je gostil 27-letni kanadski pevec. Kanadski glasbenik je bil v črnem smokingu videti zelo eleganten. Še več radovednih pogledov pa je bila deležna njegova 24-letna manekenka, ki je blestela v osupljivi črni žametni obleki s čipko, prosojni del obleke pa je segal vse do njenih bokov. Hailey je videz dopolnila z majhno torbico, lase pa je imela spete v elegantno visoko figo. Njen mož pa se niti za hip ni ločil od nje, ko sta skupaj odhajala z dogodka. Hailey je nekaj utrinkov svečanega večera delila tudi s svojimi sledilci v Instagramovi zgodbi, kjer je pod njuno skupno fotografijo zapisala kratice 'LOML' (love of my life), kar v prevodu pomeni ''ljubezen mojega življenja''. Med povabljenci sta bila tudi r'n'b pevec Usher in pevka Kehlani. 24-letna Hailey Bieber je izbrala precej drzno obleko. Hailey in Justin v zadnjem času preživita veliko časa skupaj. V začetku tega meseca sta obiskala Las Vegas, kjer je Justin nastopal. Kmalu zatem je na spletu zaokrožil video, na katerem je pevec živahno govoril, kar so si nekateri oboževalci razlagali, kot da se znaša in vpitje na svojo ženo. Hailey Baldwin po incidentu z možem: Ne nasedajte lažem Hailey je govorice utišala tako, da je v Instagramovo zgodbo objavila fotografijo njunega poljuba in pripisala, da se spominja krasnega vikenda, ljudi pa pozvala, naj ne verjamejo negativnim in lažnim novicam. "Spominjam se čudovitega vikenda. Imela sem se krasno, obkrožena z veliko ljubezni. Vsaka druga različica, ki kroži po svetu, ni resnična. Ne nasedajte negativnim lažem, ljudje," je zapisala 24-letnica.