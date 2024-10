Hailie Jade razkrila spol otroka, Eminem bo dobil vnuka.

Eminemova hčerka Hailie Jade Mathers je razkrila spol svojega otroka in delila prisrčno zgodbo o tem, kako je veselo novico povedala svojemu slavnemu očetu. Med epizodo podkasta Just A Little Shady sta se 28-letnica in njen mož Evan McClintock spominjala trenutka, ko sta Eminemu sporočila, da bo dedek.