Tuja scena

Halid Bešlić premeščen na onkologijo, njegovo stanje se izboljšuje

Sarajevo, 03. 09. 2025 08.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
K.Z.
Bosanski glasbenik Halid Bešlić nadaljuje zdravljenje v Sarajevu. 71-letnika so nedavno hospitalizirali na nefrološkem oddelku, zdaj pa je njegov menedžer sporočil, da so ga premestili na onkologijo. Kot je dodal, se pevec dobro počuti, njegovo zdravstveno stanje pa se izboljšuje.

"Halid je bil premeščen na kliniko za onkološke bolnike in se trenutno dobro počuti, se zdravi in mu gre na bolje. Rad bi le zanikal vse govorice, ki so krožile v zadnjih dneh, da so Halidu odpovedali organi in da mu ni dobro, nič od tega ni res," je za Klix.ba povedal njegov menedžer Nedim Srnja. Pred tem je razkril, da je bil pevec hospitaliziran zaradi težav z jetri.

Halid Bešlić FOTO: Miro Majcen

Pevca so najprej hospitalizirali v Kliničnem centru Univerze v Sarajevu, na oddelku za nefrologijo. Pred kratkim je odpovedal koncert, ki bi ga moral imeti v Gradačcu 27. avgusta, takrat pa je že bilo znano, da ima zdravstvene težave in začenja zdravljenje.

Preberi še Zdravstveno stanje Halida Bešlića stabilno, a ostaja v bolnišnici

Ekipa je odpovedala vse nastope, ki naj bi jih imel legendarni pevec v avgustu in tudi septembru. "To bo zagotovo trajalo še nekaj časa, zato smo koncerte seveda odpovedali. Nismo želeli, da je Halid neprestano pod pritiskom, če bo šlo ali če ne bo šlo in da ljudje ugibajo, kaj se bo zgodilo," je takrat dejal menedžer.

Glasbenik se je v preteklosti že soočal z resnimi zdravstvenimi težavami. Po hudi prometni nesreči leta 2009, v kateri je izgubil oko in utrpel poškodbe pljuč, so pevcu vstavili stent, poleg tega pa že dlje časa trpi za sladkorno boleznijo.

